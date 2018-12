Gezin verdwaald in Loonse en Drunense Duinen

Het gezin met een kind van twee en een kind van veertien jaar had zich midden in de Loonse en Drunense Duinen vastgereden in de modder. De politie die het viertal uit hun benarde positie moest bevrijden, plaatste een foto op Twitter.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik