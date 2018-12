’173 euro boete voor vroege kerstversieringen’

In de brieven staat geschreven dat in de Algemene Plaatselijke Verordening is vastgelegd dat kerstversiering voor 6 december niet zichtbaar mag zijn vanaf de openbare weg. Er worden controles aangekondigd en overtreders riskeren een boete: in Tilburg 132 euro en in de gemeente Halderberge zelfs 173 euro. In Tilburg is de waarschuwing bovendien dat sinterklaasversiering op 7 december moet zijn verdwenen.

De brief in Halderberge is ondertekend door de niet-bestaande wethouder C.G.M. Noorderling. „Ontvangt u deze brief. Snel verscheuren dan! Hij is niet van ons afkomstig”, waarschuwt de gemeente. De gemeente Tilburg laat weten dat iedereen zijn huis mag versieren voor welke feestdag dan ook.