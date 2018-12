’Bestuurder met pech doodgereden op A2’

ELL - De politie heeft de A2 tussen knooppunt Vonderen en Kelpen-Oler dinsdagochtend afgesloten wegens een aanrijding waarbij een man om het leven is gekomen. De weghelft richting Eindhoven is afgesloten, verkeer wordt geadviseerd om te rijden via de A73. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar de politie denkt dat de man op de vluchtstrook was gestopt in verband met een mogelijk pechgeval. Toen hij uitstapte is hij aangereden door een passerende vrachtauto.