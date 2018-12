Nederland in z’n nopjes met eurohervormingen

„Ik ben zeer tevreden”, glunderde Hoekstra dinsdagochtend ondanks een nacht waarin hij niet heeft geslapen. De hele nacht en vroege ochtend werd er doorvergaderd door de ministers van de Eurogroep. Zij moesten belangrijke besluiten nemen over de eurozone en een top van volgende week van de EU-leiders daarover voorbereiden.

Er ligt nu een deal over het optuigen van het Europese noodfonds, het ESM. Dat krijgt meer armslag. Landen die in aanmerking willen komen voor hulp zullen eerst zelf werk moeten maken van het houdbaar maken van hun schuld. Private investeerders worden allereerst aangeslagen, zodat niet de belastingbetaler voor de problemen opdraait.

Vangnet voor banken

Ook komt er binnen het ESM een vangnet voor banken die in de problemen zijn geraakt. Maar voordat deze ’backstop’ in werking treedt, moeten banken hun buffers hebben opgebouwd en slechte leningen zijn afgebouwd. Gebeurt dit niet of onvoldoende dan gaat de achtervang niet gelden.

Voor Nederland was het gevoeligste punt een eurozonebegroting, iets wat Frankrijk graag wil om de eurolanden economisch naar elkaar toe te laten groeien. Maar Nederland vreest daarbij te moeten opdraaien voor landen die het niet zo nauw nemen met de regels.

Een Frans-Duits plan is nog verder afgezwakt. Het voor Nederland grootste probleem, dat het fonds gebruikt zou worden voor ’stabilisatie’, is uit de plannen gesloopt. Want als dit wel het geval zou zijn, dan zou het gebruikt kunnen worden voor transfers van noord naar zuid of van west naar oost.

Duidelijk is dat het budget binnen de nieuwe Europese meerjarenbegroting moet komen. Nederland wilde per se niet een apart instrument optuigen waarvoor extra moet worden betaald. Het is nu aan de regeringsleiders en presidenten om er verder over te besluiten. „Ik kan varianten bedenken die voor Nederland zeer aantrekkelijk zijn”, aldus Hoekstra. Het gaat dan bijvoorbeeld om het aanjagen van hervormingen in zwakkere eurolanden en meer concurrentiekracht.