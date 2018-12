Toch geen schadevergoeding voor missen klassenfoto door Offerfeest

Eerder kreeg de moeder van twee meisjes door de kantonrechter een schadevergoeding toegekend van 500 euro, maar het gerechtshof heeft die uitspraak in hoger beroep vernietigd. Volgens het hof heeft de school er alles aan gedaan om het mislopen van de fotograaf te compenseren.

Volgens het hof was het juist de bedoeling van de school om de fotograaf na het Offerfeest te laten komen. Dat feest bleek in 2015 echter een dag later te beginnen dan de school aanvankelijk dacht. Dat werd pas kort tevoren ontdekt, waardoor het bezoek van de schoolfotograaf niet meer kon worden verzet.

De school bood vervolgens alternatieve mogelijkheden aan voor islamitische leerlingen die die dag vrij hadden. Zo kwam de fotograaf een uur vroeger, om 8 uur ’s morgens. Meerdere islamitische ouders maakten van die gelegenheid gebruik om hun kinderen alvast op de foto te laten zetten.

Daarnaast maakte de adjunct-directeur, die amateur-fotograaf is, zelf ook klassenfoto’s op een andere dag. Daarop stonden alle kinderen. Die klassenfoto’s werden gratis ter beschikking gesteld. De schoolfotograaf maakte bovendien op een andere dag nog individuele foto’s van de zusjes.

Het hof vindt dat de school daarmee voldoende maatregelen heeft genomen om de ,,onbedoeld ongelukkige uitkomst van de planning te compenseren.” De Maria Montessorischool heeft de zusjes niet gediscrimineerd, aldus het hof.

De moeder van de meisjes was eerder erg emotioneel tijdens de rechtszaak. Ze huilde en vroeg of de rechter zich kon voorstellen hoe het voelt als je dochtertje van 5 vraagt ,,Mama, waarom sta ik er niet op?” Ze eiste 10.000 euro schadevergoeding. Dat vond de kantonrechter veel te ver gaan. Hij veroordeelde de school tot het betalen van een schadevergoeding van 500 euro.

De school ging in hoger beroep. Bestuurslid Wiely Hendricks van de scholenkoepel Stichting De Haagse Scholen is opgelucht over de uitspraak. Hij zegt dat de keus voor de dag waarop de fotograaf kwam achteraf ongelukkig was, ,,maar het was nooit de bedoeling om te discrimineren.

Hendriks: ,,We hebben alle feestdagen altijd helder voor ogen. In het geval van het Offerfeest is de exacte dag tevoren altijd moeilijk te bepalen.” Volgens Hendriks zitten de zusjes inmiddels niet meer op het Maria Montessori. Hij zegt niet te weten of dat te maken heeft met de fotokwestie.

