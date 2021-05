Opgeluchte Gommers op verlaten Covid-afdeling: ’Hier hebben we naar verlangd’

Op Instagram schrijft Gommers: „Yes: ik loop vandaag op een verlaten Covid-afdeling”. De afdeling is deze week gesloten „omdat de daling is ingezet.”

Voor het eerst sinds lange tijd lagen er vandaag minder dan 500 Covid-patiënten op de intensive care „en de verwachting is dat dit verder gaat dalen naar minder dan 250 per 1 Juli en naar minder dan 50 per 1 Augustus”, aldus Gommers in zijn bericht.

Gommers zegt dat de daling ervoor zorgt het ’oude’ leven weer kan worden opgepakt. „Ik krijg al zin als ik vandaag al die mensen zie genieten op terrassen en in de parken met het mooie weer.”