Oproep: komt uw sintpakketje te laat?

Een van de oorzaken van de drukte bij pakketbezorgers: tegenwoordig worden heel veel cadeaus digitaal, via computer of laptop, besteld. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Vanwege grote drukte bij pakketbedrijven en -bezorgers zijn er veel pakketten met flinke vertraging. En dat komt lastig uit, want morgen is het pakjesavond. De stress bij cadeau-piet kan daarom flink oplopen: komen de pakjes wel op tijd binnen? De Telegraaf is op zoek naar hulp-Sinterklazen die nu al weten dat en presentje te laat binnen gekomen.