Kamervragen na onthutsend rapport over brute moord op Rik van de Rakt

Verschillende partijen in de Tweede Kamer dringen er bij staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie) op aan om in te grijpen. Coalitiepartijen VVD en CDA hebben Kamervragen gesteld. „Onverteerbaar dat een asielzoeker die een beroep doet op onze veiligheid vervolgens een volstrekt onschuldig persoon op klaarlichte dag doodsteekt”, zegt VVD-Kamerlid Becker. „Als het waar is wat de gemeente schrijft en bij instanties bekend was dat deze persoon een gevaar zou kunnen vormen maar dat niet gedeeld mocht worden, is dat reden die regels nu aan te passen.”

Ook wijst Becker erop dat de VVD eerder het kunnen intrekken van een verblijfsvergunning bij criminele delicten heeft aangescherpt. Het lijkt haar terecht dat die mogelijkheid hier maximaal wordt benut.

PvdA-Kamerlid Kuiken vreest dat de moord niet op zichzelf staat. „Onthutsend dat het zo gruwelijk mis kan gaan. Doordat cruciale informatie over statushouders vanwege privacy niet wordt gedeeld. Ik ben ook bang dat dit incident niet op zichzelf staat. Dit moet de staatssecretaris zich aantrekken en actie ondernemen „

Staatssecretaris Broekers-Knol laat via haar woordvoerder weten dat er contact is met de gemeente, maar ze wil niet inhoudelijk reageren. „Het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Onbeschrijfelijk leed voor ouders, geliefden en vrienden. Het onderzoek van de gemeente is gezien en wordt doorgenomen.”

Naar aanleiding van de moord op Rik van de Rakt kwam onderzoeksbureau Necker van Naem donderdag met een onthutsend rapport waaruit blijkt dat, als instanties niet langs elkaar heen hadden gewerkt en veiligheid van de samenleving had geprevaleerd boven de privacy van de vluchteling, de moord op de tiener wellicht voorkomen had kunnen worden.

Van de Rakt werd op 19 april doodgestoken toen hij op weg was naar een verzorgingstehuis in Oss, waar hij werkte. Na de moord werd al snel de de 25-jarige Soedanese vluchteling Abdallah A. opgepakt. Hij verkeerde in verwarde toestand en werd aangehouden met een bebloed mes op de bagagedrager van zijn fiets.

