Intercity vol duizend reizigers staat al uren stil: ’Stroom en verwarming in coupés uitgevallen’

Rond half zeven zou het mis zijn gegaan. Volgens de NS was er sprake van een luchtdruklekkage. De trein kwam opeens stil te staan en al snel viel ook in sommige coupés de verwarming en de stroom uit. Tegen Omroep West zei een reiziger dat ook het toiletpapier zo goed als op was. Volgens Petra, die in de trein zat, was er geen paniek, maar aan De Telegraaf liet ze weten dat de reizigers het al aardig zat waren, met name door de gebrekkige informatievoorziening. Op Twitter sprak zij over „geen eten, geen drinken, geen informatie.” Andere mensen op Twitter, die in de trein zaten, stelden dat er ook geen water en eten was en dat het toilet „vol” zat.

Uitzonderlijke omstandigheden

Een woordvoerder van de NS sprak van „uitzonderlijke omstandigheden” die „extreem vervelend” zijn. Rond 22.00 uur kon de NS beginnen met de evacuatie van de gestrande treinreizigers, aldus een woordvoerder. Rond 23.00 was er een nieuwe trein onderweg naar Gouda, aldus reizigers op Twitter.

De trein kwam door een technisch defect stil te staan op een zogeheten ’fly-over’, een kruising van sporen. Volgens de woordvoerder was het hierdoor lastig om de reizigers te evacueren. „In eerste instantie is geprobeerd de trein weg te slepen, maar door een ander technisch mankement kon dit niet.” Het zoeken naar alternatieven nam veel tijd in beslag, aldus de woordvoerder. Op de website van de NS denkt de vervoerder dat het euvel nog tot 10 voor 12 zal duren. Ook meldt de NS dat er stopbussen worden ingezet tussen Gouda en Zoetermeer.