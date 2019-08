Toen de bommen vielen op ’t Roed Dörrep

Truia, inwoonster van het Roed Dörrep, is de hoofdrolspeler van het hoorspel dat het dodelijke bombardement in herinnering moet roepen. Ⓒ RHCL

MAASTRICHT - De bevrijding hing in de lucht, maar op 18 augustus 1944 waren het Amerikaanse bommen die naar beneden kwamen. Bovenop de huizen en burgers van de wijk ’t Roed Dörrep in Maastricht. Vandaag is er een theatrale hoorspelwandeling door de woonwijk die op deze manier de 101 slachtoffers herdenkt.