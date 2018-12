Proef met enkelband voor jonge veelplegers

AMSTERDAM - Om iets te doen tegen het toenemend aantal straatroven, overvallen en woninginbraken door jeugdige criminelen, is een proef gehouden waarbij jonge veelplegers een enkelband om kregen. Het ging om een pilot in de regio's Amsterdam, Rotterdam en Midden-Nederland. Van 1 januari 2016 tot begin maart dit jaar is 97 keer de haalbaarheid van elektronisch toezicht bij minderjarigen onderzocht. Het leidde in 44 gevallen tot het omdoen van een enkelband.