AMSTERDAM - De hoofdinspecteur in het onderzoek naar de dood van Ivana Smit heeft de boel geflest door te stellen dat er geen worsteling is geweest voorafgaand aan Smits val van het balkon. Onder druk van de advocaat van de familie moest hoofdonderzoeker Faizal Abdullah toegeven dat dit mogelijk toch het geval was geweest.