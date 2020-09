Advies Hoge Raad: ex-hoofdofficier mag vervolgd worden wegens tienerseks

Dat adviseert procureur-generaal (PG) Silvis de Hoge Raad in zijn conclusie van dinsdag. Eerder oordeelde het gerechtshof Den Haag al dat het bezwaarschift van de verdachte tegen de dagvaarding ongegrond was. De ex-hoofdofficier ging daartegen in cassatie bij de Hoge Raad, maar zijn bezwaren treffen geen doel.

Onherstelbaar

Een rechter oordeelde aanvankelijk dat de ex-hoofdofficier Vincent L. niet vervolgd kon worden wegens een fout bij het OM. Dat kwam doordat de zaak tegen hem werd behandeld door twee officieren van justitie uit Amsterdam, waar L. zelf ook jaren werkzaam was. Het onderzoek tegen L. was weliswaar op instructie van de Hoge Raad overgedragen naar het parket Den Haag, maar de Amsterdamse officieren bleven desondanks betrokken bij het onderzoek. De rechtbank achtte deze fout onherstelbaar en vond dat het OM niet langer in staat was om L. te vervolgen.

Smartphone

De zaak tegen L. kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van een destijds 16-jarige jongen berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt.

Plaatsvervangend hoofdofficier L. kreeg ontslag wegens zijn vermeende betrokkenheid bij het zedenmisdrijf met de jongen, die zich prostitueerde via de chatsite ’Bullchat’, waar homo’s afspraken maken voor seks. De vader van de minderjarige deed aangifte nadat hij seksueel getinte berichten had gevonden, afkomstig van meerdere mannen, onder wie Vincent L. Tijdens het onderzoek werd de woning van L. doorzocht, waarbij telefoons in beslag werden genomen.

De PG concludeert in zijn advies dat het „niet hoogst aannemelijk is dat de zittingsrechter het OM niet-ontvankelijk zal achten.” Daarnaast merkt hij op dat „een schijn van een partijdige vervolging niet aannemelijk is, aangezien de beslissing tot vervolging door het parket Den Haag is genomen, zoals de Hoge Raad had bepaald, terwijl bovendien de betrokken officieren van justitie op de zaak werkzaam waren bij een ander parket dan de verdachte, zij de verdachte niet kennen en nooit met hem hebben samengewerkt.”

Overstap

Binnen het OM werd destijds verbijsterd gereageerd op het nieuws dat L. kort na zijn ontslag, en ondanks zijn status als verdachte, in dienst trad bij advocatenkantoor De Bont in Amsterdam, een kantoor dat is gespecialiseerd in het bijstaan van verdachten van fiscale delicten. „Vincent kent alle details van vele onderzoeken en schikkingen die het OM afgelopen jaren in omvangrijke fraudezaken met verdachten heeft getroffen. Die informatie neemt hij mee naar een advocatenkantoor dat zich juist daarop focust”, stelde een ingewijde kort na de overstap van de ex-hoofdofficier van justitie naar de advocatuur.

De conclusie van de PG is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen. In de praktijk worden deze adviezen echter vrijwel altijd gevolgd.