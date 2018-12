Fout Parkmobile, gebruikers riskeren boete

Parkmobile zegt dinsdag dat de fout is teruggedraaid en dat alle transacties alsnog zijn verwerkt. Als mensen inderdaad een bekeuring hebben gekregen, kunnen ze bezwaar aantekenen bij de gemeente met een betaalbewijs van de app. Het bedrijf heeft de betrokken gemeenten op de hoogte gebracht.

Het betreft mensen die zaterdag tussen 10.55 en 16.00 uur hebben geparkeerd in gemeenten die zijn aangesloten bij het Nationaal Parkeer Register. Dat zijn onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere. Parkmobile heeft alle gebruikers die mogelijk zijn gedupeerd, per mails op de hoogte gebracht.

Het is niet bekend hoeveel gebruikers daadwerkelijk een parkeerboete hebben gekregen.

Onterecht beboet?

