Man (22) uit Breda vast voor seksuele uitbuiting minderjarig meisje

Binnenland

Politie zoekt zwarte lijsten tippelzones in coldcaseonderzoek

De politie is in het coldcaseonderzoek naar de 27 jaar geleden vermoorde prostituee Judit Nyari op zoek naar informatie uit zwarte lijsten van de tippelzones in Utrecht en Amsterdam uit de jaren negentig. Via zulke lijsten waarschuwden prostituees elkaar voor gevaarlijke klanten. Ook zoekt de politi...