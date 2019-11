Wilde zwijnen snuiven voor 20.000 euro cocaïne op in Italiaans bos

De zwijnen wroetten de pakketten coke volledig kapot met hun snuiten, meldt de Britse Metro vrijdag. Het is niet bekend hoe de dieren hun vermoedelijke eerste drugsinname hebben ervaren.

Door een afgetapt telefoongesprek tussen de dealers werd de politie op de hoogte gebracht over de coke-zwijnen. In het gesprek hoorde de politie dat de dealers zich beklaagden over de varkens in de Valdichiana-vallei.

Het telefoontje leidde uiteindelijk tot de aanhouding van drie verdachten; drie Albanezen en een Italiaan. De cokebende zou elke maand een paar kilo cocaïne hebben verhandeld in nachtclubs in de Italiaanse stad Arezzo.

De drugsdealers zijn niet de enige mensen die zich zorgen maken over de overlast en het aantal wilde zwijnen in Italië. Ook boeren zijn ongelukkig met de schade die de beesten aanrichten. Ook automobilisten ondervinden flinke overlast. De zwijnen zouden verantwoordelijk zijn voor een toename van het aantal ongelukken op de Italiaanse wegen.

„Het is niet langer alleen een kwestie van compensatie, maar een kwestie van persoonlijke veiligheid en het moet worden opgelost”, vindt Coldiretti Ettore Prandini hoofd van de Italiaanse vereniging van landbouwers. „De overheid moet op met een gedegen plan komen zonder administratieve obstakels, anders wordt het probleem alleen maar erger.”