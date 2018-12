Arrestatie voor liquidatiezaak Robert Sengers (2004)

Eindhovenaar Sengers werd 8 september 2004 doodgeschoten in zijn auto op een parkeerplaats bij een restaurant in Esbeek (Brabant). Hij had daar een afspraak met iemand van wie hij geld tegoed had.

Sinds de heropening van het onderzoek worden oude DNA-sporen op de scooter van de schutter met verbeterde technieken onderzocht. De politie laat weten dat het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut nog niet is afgerond en dat er nog geen DNA-hit is.

Robert Sengers was bij de politie bekend vanwege de handel in drugs. Hij woonde in Neerpelt (België) in de villawijk waar ook de vermoorde criminelen Sam Klepper, John Mieremet en Marco Eijk woonden. De crimineel was voor zijn dood gewaarschuwd dat zijn naam op een dodenlijst stond.

Sengers was bevriend met Marco Eijk die in hetzelfde jaar om het leven werd gebracht en de recherche houdt er rekening mee dat de moorden met elkaar te maken hebben.

De verdachte zit in de gevangenis een straf uit voor een ander misdrijf maar wat precies, wil de politie niet zeggen. De politie laat weten dat hij verhoord wordt en dat het onderzoek naar de zaak verder gaat.