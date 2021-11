OM eist boete tegen scheldende vrouw bij demo anti-lhbti-geweld

De vrouw had het ook gemunt op een verslaggever en een cameravrouw van PowNews, die verslag deden van de demonstratie in Amsterdam-West op 26 augustus. Zij zou hen hebben bedreigd met de woorden „ik maak je af, ik maak je dood” en „als je mij opneemt ben je dood.” Op beelden van de gebeurtenissen is te zien dat de vrouw agressief en opgefokt is. De vrouw is niet op de rechtszitting verschenen.

Brandstichting

De demonstratie vond plaats naar aanleiding van brandstichting in een studentenflat in Amsterdam-West. Het protest was een steunbetuiging aan de bewoners van de flat aan de Krelis Louwenstraat, waar vermoedelijk een regenboogvlag in brand werd gestoken.

„Het is een groot goed in ons land om te kunnen zijn wie je bent en daarbij uiting te geven aan je gevoelens”, betoogde de officier van justitie. „Door ergens voor te staan, je aan te sluiten bij een demonstratie en daar middels teksten en kleding ruchtbaarheid aan te geven.” Die vrijheid heeft de verdachte „ernstig geweld aangedaan”, meent de officier. Het discriminatie-aspect moet volgens het OM strafverzwarend werken.

De rechtbank doet uitspraak op 3 december.