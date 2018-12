Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Serkan Yilmaz staat te koukleumen voor de Westerduinenstraat in Noord. In de portiek van zijn buren is een handgranaat neergelegd. Samen met zijn kinderen liep hij er langs bij het wegbrengen naar school. Maar teruggaan duurt even. Hij moet wachten op het onderzoek.