Grootste kerststal van Europa in de verkoop

Den Dulk en zijn mede-eigenaar Fred van der Zwet uit het Friese Ferwerd hebben de stal van meer dan 100 vierkante meter in de afgelopen weken voor de laatste maal opgebouwd in Museumpark Oriëntalis in Heilig Landstichting bij Nijmegen. Het opbouwen en weer afbreken van het diorama met meer dan 1800 beelden, verlichte gebouwen en landschappen wordt Den Dulk en Van der Zwet na twintig jaar te zwaar.

Bekijk ook: Grootste kerststal van Europa voor het laatst te zien

Het geheel is voor 45.000 euro verzekerd. De nieuwwaarde van de honderden beeldjes is ongeveer 30.000 euro, aldus Den Dulk. „Maar hoeveel we er precies voor gaan vragen, laten we ook afhangen van wat de nieuwe eigenaar ermee wil gaan doen. We moeten er een goed gevoel bij hebben.”

De aspirant-kopers zijn drie museale instellingen en een particulier. Andere belangstellenden kunnen zich nog melden. De eigenaars zouden het geheel liefst voor het einde van de huidige expositie verkopen. „Anders moeten we die tientallen verhuisdozen en veertig kisten met stenen en hout weer naar Friesland verslepen.”

De kerststal is vanaf komend weekend tot en met 6 januari in Museumpark Oriëntalis te zien.