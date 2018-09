Politiechef laaiend

„Als eenheidsleiding vinden we dit volstrekt onacceptabel. Het kan niet waar zijn dat er op deze manier op collega’s wordt gejaagd”, reageerde Paauw op intranet, het interne en vertrouwelijke communicatiekanaal van de politie.

Politiemensen zijn op intranet gewaarschuwd om niet vanuit een onbeveiligde computer het ’spel’ te bekijken, vanwege het gevaar dat de mensen achter de site gegevens van gebruikers registreren.

Aangifte

Op intranet staat ook dat de politie aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Woordvoerder Roland Ekkers bevestigt het verhaal van ’Poke-A-Cop’. „Het is puur framing, opjutterij en een heksenjacht. Teksten als ’wat je met de gegevens doet, moet je zelf weten...’ hebben een gewelddadig karakter. We hebben het ’spel’ meteen offline laten halen en een 51-jarige vrouw opgepakt.”

De vrouw die betrokken zou zijn geweest bij Poke-A-Cop wordt verdacht van bedreiging met openlijk geweld en opruiing.

Hiermee is de kwestie allerminst voorbij. „We hebben gezien dat het smoelenboek inmiddels is gekopieerd en bij meerdere mensen en internetfora is terechtgekomen. Zelfs het spel keert als een octopus terug.”