Grote inval bedrijventerrein Overvecht

Dat meldt de gemeente Utrecht, die de actie in Nieuw Overvecht coördineert. Aanleiding vormen meerdere tips van burgers over criminele activiteiten. Eerder werd op het terrein een illegale sigarettenfabriek opgerold.

Politie en gemeente controleren of de bedrijven volgens het bestemmingsplan en de vergunningen werken en of de ondernemers de belastingregels naleven. Bij een verdenking van strafbare feiten stelt de politie een vervolgonderzoek in. ’De overheid wil met deze actie de leefbaarheid en de veiligheid op het bedrijventerrein Nieuw Overvecht verbeteren en ondermijning tegengaan’, staat in een verklaring van politie en gemeente.

De wijk Overvecht is een broeinest van criminaliteit. De onderwereld vermengt zich er steeds vaker met de bovenwereld, zo bleek vorig jaar uit een onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Burgemeester Jan van Zanen noemde het rapport ’een herkenbaar en tegelijkertijd ernstig beeld’.

Het gaat om drugshandel en witwassen van geld via dubieuze garages, horecazaken en illegale gokhuizen. De wijk vormde de laatste jaren ook het toneel van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Zware criminele groeperingen stallen en drugs, wapens en voertuigen die worden gebruikt voor het plegen van ernstige misdrijven als liquidaties en plofkraken.