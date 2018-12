’Keiharde aanpak drugs’

Alle waarschuwingen over pillen worden in de wind geslagen met als argument ’je kunt laten testen of pillen veilig zijn’. Zo normaal is het om een pilletje te nemen. De enorme industrie laat zich echter niet testen, dit is een keiharde, nietsontziende business. De regering moet hier keihard tegen optreden, zero tolerance. Het gemak waarmee jongeren deze drugs tot zich nemen, verdient een enorme voorlichtingscampagne.

Sandra Bronkhorst

Dorst, Leeuwarden