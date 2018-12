Van Koningsbrugge aan de tap in nieuwe theatervertolking ’t Schaep

De gloednieuwe theaterversie naar de populaire tv-serie uit 1969 van Eli Asser en componist Harry Bannink is straks exclusief te zien in het DeLaMar Theater.

AMSTERDAM - ’We benne op de wereld om mekaar te helpen, niewaar?’ „Voor mij is dat wel zo’n beetje de kern van de hele show, aldus Jeroen van Koningsbrugge, die dit voorjaar op het toneel in de huid kruipt van kastelein Kootje de Beer in de musical ’t Schaep met de vijf pooten.