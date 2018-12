Blok: Snel aan tafel met Russen om escaleren te voorkomen

Volgens Blok zoeken de Russen de grenzen op door het wapenbeheersingsbedrag INF te schenden en agressie te gebruiken tegen Oekraïense schepen. Dreigen met wapengekletter is niet aan de orde, aldus Blok. „Ik vind het onverstandig om in dit soort heel gespannen situaties – de wereld is echt onveiliger dan in het verleden – te speculeren over wat je allemaal kunt doen. We moeten helder zijn dat deze acties van Rusland onacceptabel zijn. En dat we met ze om de tafel willen om het uit te praten.”

Eensgezindheid binnen de NAVO is van het grootste belang, aldus Blok. „De NAVO is echt wel een kracht waar je rekening mee moet houden als Russische Federatie. We zien gelukkig dat Rusland heeft aangekondigd doorgangen op de Zee van Azov te openen.”

Tijdens de eerste werksessie zaten de 29 NAVO-ministers om de tafel met hun collega’s uit Oekraïne en Georgië. Die bijeenkomst was op zichzelf al een „krachtige boodschap” aan Moskou dat we solidair zijn met deze landen en de relatie verdiepen, zei NAVO-topman Jens Stoltenberg. Hij wees erop dat NAVO-landen het leger en de marine van Oekraïne op tal van manieren trainen en steunen. Extra militaire inspanningen kondigde hij niet aan.

Stoltenberg zei dat het militaire bondgenootschap Moskou blijft oproepen de Oekraïense schepen vrij te geven, de zeelieden vrij te laten en vrij scheepvaartverkeer in de Zee van Azov toe te staan. Die is via de Straat van Kertsj verbonden met de Zwarte Zee. Daar is de aanwezigheid van de NAVO „significant verhoogd”, aldus Stoltenberg. Ook vanuit de lucht wordt de situatie in de regio scherp in de gaten gehouden.