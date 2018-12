12 jaar cel voor doden man in flat Maastricht

De politie doet onderzoek bij het flatgebouw in Maastricht. Ⓒ De Telegraaf

MAASTRICHT - Een 23-jarige man uit Griekenland moet twaalf jaar de cel in voor het doodsteken van een 55-jarige man uit Maastricht. Dat gebeurde in mei 2017 in de woning van het slachtoffer, mogelijk toen er een ruzie ontstond nadat ze cocaïne hadden gebruikt. De rechtbank in Maastricht had voor doodslag tien jaar cel in gedachten maar legde de man toch een hogere straf op, omdat hij had geprobeerd een andere man te laten opdraaien voor de steekpartij.