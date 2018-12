VVD’er trekt eigen anticonceptieplan in

Van Haga gebruikte eerder het woord ’rendement’ om te motiveren dat geboortebeperking volgens hem een nuttiger besteding van belastinggeld is dan ’schooltjes bouwen’. Ⓒ ANP

Den Haag - De VVD heeft aan het kortste eind getrokken bij een ruzie in de coalitie over 10 miljoen euro voor anticonceptie in Afrika. Kamerlid Wybren van Haga trekt zijn voorstel daartoe in, terwijl hij de initiatiefnemer was. Hij stemt mee met een identiek voorstel van andere coalitiepartijen D66 en CDA, gesteund door de CU en de linkse oppositie.