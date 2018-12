’Lelystad Airport open in 2020 ondanks tegenvaller’

Deze regeling speelt in de Tweede Kamer een belangrijke rol in het debat over de opening van de nieuwe polderluchthaven. Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) heeft vanwege de bezwaren van Brussel besloten om de zogeheten verkeersverdelingsregel in te trekken.

De regeling is pas in juli naar Brussel gestuurd. Dat is opmerkelijk, want het vorige kabinet wekte de indruk al heel ver te zijn met de regeling. Minister Van Nieuwenhuizen gaat nu met Brussel in gesprek om te kijken naar een aanpassing in de regeling.

Een woordvoerster van de minister stelt dat de tegenvaller niet direct zorgt voor vertraging in de toch al krappe planning voor de opening van Lelystad Airport. „De luchthaven zou in april 2020 opengaan. Die doelstelling blijft staan”, aldus de zegsvrouw. Over de aard van de bezwaren in Brussel wil het departement geen mededelingen doen.

Vertrouwen

VVD-Kamerlid Dijkstra heeft er nog vertrouwen in dat het vliegveld op tijd open kan. Hij noemt de combinatie van Schiphol met regionale luchthavens Lelystad en Eindhoven belangrijk voor Nederland. „Daarom goed dat er een werkbare oplossing komt zodat functie Schiphol, werkgelegenheid en verbindingen versterkt worden.”

Daar denkt oppositiepartij GroenLinks anders over. Kamerlid Kröger denkt dat de bezwaren van Brussel zorgen voor verder uitstel. „Wat ons betreft wordt dat afstel.”

De opening van Lelystad Airport is al twee keer uitgesteld vanwege geblunder in de voorbereidingen.