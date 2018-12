Sportverkiezing afschaffen

1 / 2 1 / 2

, Leiden - In de Telegraaf (3/12) werd gesuggereerd om een eerlijke formule te bedenken voor de sportverkiezing, Sportman of Sportvrouw van het Jaar. Volgens Krijn Schoonderwoerd is er maar één formule. Schaf het af. Je doet zoveel sporters tekort die helemaal niet genomineerd zijn.