OM: asielzoeker spuugde in Syrië op lijken

Ahmad Al Y. was als commandant betrokken bij een aanval op Idlib in het westen van het door oorlog verscheurde Syrië. Ⓒ AFP

Ter Apel - Een 30-jarige asielzoeker uit Syrië is in Ter Apel aangehouden omdat hij volgens justitie lijken van gedode tegenstanders heeft mishandeld en onteerd. Ahmad Al Y. zette gruwelijke filmpjes op YouTube. Woensdag staat hij in Rotterdam voor de rechter.