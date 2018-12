Bolkestein pijnigt VVD met standpunt tegen migratiepact

„Dit pact is bestemd om migratie te bevorderen”, zegt de voormalige VVD-leider tegen EenVandaag. „Dat staat er ook in. Een standpuntverklaring neemt de kern van het pact niet weg.” Zijn dringende oproep blijft: „Teken het niet.”

Op 10 december schaart het kabinet zich in de Marokkaanse stad Marrakesh achter het zogeheten Global Compact for Migration. In dat document beloven landen illegale migratie aan te pakken en legale migratie bevorderen. Volgens critici verdoezelt het pact het onderscheid tussen legale en illegale migratie. Bovendien vrezen ze dat migranten er rechten aan kunnen ontlenen die boven nationaal migratiebeleid gaan.

New York

Met een stemverklaring bij de VN-vergadering in New York, daags na ’Marrakesh’, hoopt het kabinet die zorgen te ondervangen. Die standpuntverklaring moet onderstrepen dat de afspraken juridisch niet bindend zijn en dat migranten er geen rechten aan kunnen ontlenen. Nederland wil de verklaring gezamenlijk met een ’brede groep Europese landen’ opstellen en uitspreken. Volgens Bolkestein haalt de verklaring niks uit.

De oud-partijleider van de VVD heeft er zijn zorgen over geuit tegenover premier en VVD-leider Rutte. Volgens Bolkestein zou tussen hen zelfs ’ruzie’ zijn geweest, al wordt dat van de kant van Rutte ontkend. Inmiddels is er in de VVD-fractie ook onvrede over de lijn van het kabinet en het officiële fractiestandpunt.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Harbers (Asiel) over het migratiepact. Vooral de VVD zal naar verwachting onder vuur komen te ligen.