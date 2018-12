Omstanders verijdelen ontvoering Haarlem

Het meisje was met haar grootouders in het Winkelcentrum in Schalkwijk toen ze werd gegrepen. De man rende er met het kind vandoor.

Omstanders schoten te hulp en zorgden ervoor dat de man niet ver kwam. Direct daarna is 112 gebeld en kon het meisje aan haar grootouders worden overgedragen.

Behoorlijk geschrokken

„De opa en oma van het meisje zijn behoorlijk geschrokken”, aldus de woordvoerder van de politie.

De dader is aangehouden en zit op het politiebureau. Het motief van de man is nog niet bekend, maar de dader maakte een verwarde indruk.