Politie vindt explosief in Rotterdamse woning

Vier huizen in de omgeving zijn enige tijd ontruimd geweest en een deel van de straat werd afgezet. Het materiaal is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) afgevoerd en elders onschadelijk gemaakt.

Om wat voor explosieven het precies ging, kon een woordvoerster van de politie dinsdagavond nog niet zeggen. Het ging volgens de politie in elk geval niet om vuurwerk.

Samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) doorzocht de politie de woning in de wijk Feijenoord. Dat gebeurde na een eerdere explosie, zondagavond, aan het Alberto Moraviahof in Rotterdam-Lombardijen. Geparkeerde auto’s liepen daarbij schade op.

Een 36-jarige Rotterdammer is in verband met die explosie opgepakt. Nadat er met verschillende getuigen was gesproken, ontstond het vermoeden al vrij snel dat het om een gerichte actie ging en dat de reden daarvoor in de relationele sfeer lag, meldt de politie.