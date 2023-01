Premium Het beste van De Telegraaf

Had dodelijk slachtoffer bij brand Schellinkhout voorkomen kunnen worden? ’Illegale bewoning was bekend’

Door Paul Gutter Kopieer naar clipboard

De verwrongen resten uit een van de loodsen. Ⓒ Jaap van der Pijll

Schellinkhout - Betrokkenen - die niet met naam en toenaam in de krant willen - zijn boos op eigenaar Frans Schouten dat hij ’s nachts bij de brand in zijn bedrijfsunits in Schellinkhout niet direct openheid van zaken gaf over de illegale bewoning van de panden. Dan was er misschien geen dodelijk slachtoffer gevallen. Schouten wil zelf geen commentaar geven.