Aantal nieuwe coronagevallen licht gedaald

Vorige week zaterdag lag het aantal nieuwe besmettingen nog op 3693, met een gemiddelde over zeven dagen van 3232 nieuwe positieve testen. Dat gemiddelde ligt nu op 4617.

In Amsterdam kregen 282 mensen sinds vrijdagochtend te horen dat ze met corona besmet waren geraakt, in Rotterdam waren dat er 147. In Den Haag werden afgelopen etmaal 129 mensen positief getest, in Utrecht waren dat er 89 en in Zwolle 53.

Het RIVM meldt zaterdag 25 nieuwe sterfgevallen als gevolg van het virus. Dat zijn er fors meer dan de tien sterfgevallen die een dag eerder werden gemeld, maar het staat niet vast of die mensen ook echt het afgelopen etmaal zijn overleden of dat hun overlijden later is geregistreerd.

Ziekenhuisopnames

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht gestegen naar 703. Het is voor het eerst sinds half augustus dat de ziekenhuizen meer dan 700 coronapatiënten behandelen.

De ic's tellen vergeleken met vrijdag vijf patiënten meer, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic's liggen nu 179 ernstige zieke patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen 524 mensen met corona, net zoveel als een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen werden 101 nieuwe patiënten opgenomen, vrijdag waren dat er nog 118. Het was voor het eerst sinds eind juli dat er meer dan 100 nieuwe patiënten instroomden op deze afdelingen.