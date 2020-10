Finland wil half jaar cel voor ’dick pics’

Bij de nieuwe definitie van seksuele intimidatie moet „verbaal lastigvallen, door middel van foto’s of berichten, foto’s maken van iemand of zichzelf” ook onder de term komen te vallen. De straf zal variëren van een boete tot een gevangenisstraf van zes maanden. Onderzoek heeft aangetoond dat online seksuele intimidatie vaak voorkomt in de vorm van het verzenden van seksuele foto’s zonder toestemming, ook wel bekend als „dick pics.”

Op dit moment erkent de Finse wet alleen seksuele intimidatie als er sprake is van fysieke aanraking. Het verzenden van expliciete afbeeldingen kan soms vervolgd worden op grond van de lasterwetten, maar niet op basis van de seksuele aard van het bericht.

Het voorstel zou „ergens volgend jaar” worden ingediend bij de regering, die het dan aan het parlement moet voorleggen, vertelde senior wetgevingsadviseur Sami Kiriakos van het Finse ministerie van Justitie. De wetswijziging volgt na een onderzoek van de internationale hulporganisatie Plan waaruit bleek dat wereldwijd de helft van de meisjes en jonge vrouwen te maken heeft gehad met online seksuele intimidatie.

Het aanpassen van de definitie van verkrachting is een ander onderdeel van de wetswijziging. De definitie moet volgens het ministerie van Justitie veranderen naar ’seks zonder toestemming’ in plaats van de huidige classificatie die vereist dat er sprake moet zijn van fysiek geweld of dreiging. Ook de Nederlandse minister van Justitie Ferd Grapperhaus pleitte onlangs voor een soortgelijke wijziging.