’Nachtelijke bedrijvigheid, snelle auto’s en intimidatie’ aanleiding invallen Overvecht

In totaal werd er vandaag bij zeventien autobedrijven een inval gedaan. Bij een aantal gebeurde dit volgens politiechef Liesbeth Maas op basis van bestuurlijke en fiscale misstanden. „Andere bedrijven begeven zich op het strafrechtelijke gebied.” Bij de invallen is tot nu toe één iemand aangehouden.

Meldingen van bezorgde ondernemers zorgden ervoor dat deze ondermijningsactie dinsdag kon plaatsvinden. „Wij hebben meldingen gekregen van ondernemers die een slecht onderbuikgevoel hadden bij bepaalde bedrijven op het terrein”, vertelt politiechef Maas. „Nachtelijke bedrijvigheid, snelle auto’s, intimidatie: dingen waar je nekharen van overeind gaan staan. Deze signalen hebben wij serieus genomen en dat heeft geleid tot deze actie.”

Een werknemer van een bedrijf op de Arkansasdreef is niet verbaasd dat er bij zijn buren van Deluxe Autoverhuur een inval is gedaan. Zelf deed de man, die graag anoniem wil blijven, ook melding van verdachte activiteiten. „Er wordt hier vaak heel hard heen en weer gereden om hun nieuwe auto’s te testen. Het zijn vaak jonge jochies die in die hele snelle en dure wagens rijden. Dat vond ik niet pluis”, vertelt de werknemer. Hij vindt het een goede zaak dat de politie en de gemeente er dicht opzitten. „Onder alle ondernemers hier wordt er natuurlijk gepraat. De plofkraken, de liquidaties: wij zijn er al langer van overtuigd dat die lui zich hier ophouden.”

Facilitator onderwereld

„We hebben sterke vermoedens dat de bedrijven die we nu onderzoeken inderdaad banden hebben met de nationale en internationale criminaliteit”, aldus politiechef Liesbeth Maas. Volgens Maas bestaat het vermoeden dat deze autobedrijven als facilitator voor criminele organisaties opereren. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld het klaarmaken van auto’s voor het vervoeren van geld, drugs of wapens. „Ram- en plofkraken, maar ook acties uit de liquidatiewereld worden hier gefaciliteerd.”

Verder onderzoek moet de vermoedens van de politie bevestigen. Burgemeester Jan van Zanen is tevreden over de ingreep. „Met deze actie is vandaag een grote stap gemaakt. Niet alleen pakken we criminaliteit aan, maar we laten ook zien dat we de hardwerkende, betrouwbare ondernemer serieus nemen. We luisteren niet alleen naar meldingen; we doen er ook echt wat mee.”