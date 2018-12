’Spaans oorlogsschip provoceert op wateren Gibraltar om brexit’

Door de brexit is de spanning tussen beide landen toegenomen. Er is al eerder te dicht langs de kust gevaren door Spaanse schepen om vanwege de Britse uittreding uit de EU aandacht te vragen voor de status van dit overzees gebiedsdeel van Groot-Brittannië. Madrid wil de bijna 7 vierkante kilometer aan de zuidkust al heel lang terug.

Britse ’officials’ hebben in media als The Sun de regering May opgeroepen actie te ondernemen ter bescherming van haar bevolking. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft daarop nog niet gereageerd.