Sorgdrager namens Nederland naar VS voor uitvaart Bush

DEN HAAG - Minister van Staat Winnie Sorgdrager vertegenwoordigt Nederland woensdag bij de uitvaartdienst van de Amerikaanse oud-president George H.W. Bush in Washington. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag. Sorgdrager (D66) was onder meer minister van Justitie in het kabinet Kok-1 (1994-1998) en twaalf jaar lid van de Raad van State.