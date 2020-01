’Ontsnapte gevangene België in Nijmegen aangehouden’

De man wist door een gat in de muur uit het gevang in Wortel te ontsnappen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

NIJMEGEN - Een man die in het Belgische plaatsje Wortel in de gevangenis zat en vrijdag door een gat in de muur wist te ontsnappen, is in Nijmegen aangehouden. Dat meldden de Belgische autoriteiten.