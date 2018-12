Wilders nodigt Paul de Leeuw uit voor koffie na aanvaring

In het desbetreffende liedje zong de presentator dat hij zo ’blij’ is omdat Geert Wilders ’dood’ is. PVV-Kamerlid Martin Bosma Twitterde er over.

De Leeuw heeft inmiddels laten weten dat hij erkent dat hij de mist in is gegaan. Hij heeft zijn excuus aangeboden. „Het was stom van me, ondoordacht en dommig.”

Of de komiek ingaat op de uitnodiging van Wilders is nog niet bekend. Wilders laat in ieder geval weten dat hij zijn excuses heeft aanvaard en dat de deur voor hem openstaat in de PVV-vertrekken in de Tweede Kamer.