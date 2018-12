Turkse politicus Demirtas blijft vastzitten

Demirtas werd twee jaar geleden gearresteerd omdat hij ’terroristische propaganda’ zou hebben gemaakt. Hij werd pas afgelopen september veroordeeld tot vier jaar en acht maanden cel.

Het hof eiste dat Turkije zo snel mogelijk een einde maakt aan de gevangenschap van Demirtas, tenzij nieuwe bewijslast die zou rechtvaardigen. Turkije moet ook 25.000 euro aan schadevergoeding en onkosten betalen, aldus het hof dat zich boog over de zaak die Demirtas had aangespannen. De Turkse president Erdogan zei zich niet aan het oordeel gebonden te voelen.

Na een mislukte coup in 2016 gooide Erdogan duizenden critici, politieke tegenstanders en journalisten achter slot en grendel. Mensenrechtenorganisaties maken zich sindsdien zorgen over de situatie in het land en de macht die Erdogan naar zich toetrekt.