Buur uitkomst in pakketchaos

Medewerkers van PostNL sorteren pakketjes in het sorteer- en distributiecentrum Pakketten in Amersfoort. De periode rond Sinterklaas is een van de drukste periodes van het jaar. Ⓒ ANP

Al weken staat PostNL bovenaan de lijstjes met bedrijven waarover geklaagd wordt. De oranje postbezorger was niet berekend op de drukte rondom Black Friday en veel pakketjes zijn aan de vooravond van Pakjesavond nog steeds niet bezorgd of zelfs kwijt. Bij de Consumentenbond zijn er afgelopen week bijna tien keer zoveel klachten binnengekomen als in dezelfde week vorig jaar. Het afhaalpunt nieuwe stijl, je pakketje ophalen bij de buurvrouw, moet dit probleem in de toekomst helpen voorkomen.