Slecht begin May in debatten-vijfdaagse

De aanpassing was een voorstel van een van May’s eigen Conservatieve partijgenoten. Het voorstel kreeg 321 stemmen achter zich tegen 299 tegen.

Het Britse parlement praat vijf dagen over de omstreden conceptafspraken die May heeft gemaakt met de EU over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. De debatten vormen de aanloop naar de stemming op 11 december.

May is zelf tegen het verlaten van de EU, maar moest toch over een vertrek onderhandelen toen de Britten zich in een referendum kritisch uitspraken over het lidmaatschap.

