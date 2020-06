Nieuwe Black Lives Matter én anti-lockdown protesten op Malieveld

Deelnemers moeten de gebruikelijke anderhalve meter afstand van elkaar houden, laat de gemeente weten. Op 2 juni stond Black Lives Matter ook op het Haagse grasveld. Dat protest trok ongeveer 1500 demonstranten.

Op zondag is het Malieveld het toneel van een andere demonstratie. De groep viruswaanzin.nl demonstreert dan tegen de coronamaatregelen van het kabinet, zoals de anderhalvemeterregel. Zij zijn onder het motto ’samen terug naar normaal’ voor het opheffen van de lockdown. „Deze demonstratie is nodig, omdat de tijdelijke noodmaatregelen die het kabinet nam in de strijd tegen het virus, geen wetenschappelijke basis hebben en geen bewezen effect”, stelt een van de initiatiefnemers Willem Engel.