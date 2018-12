Brexiticoon Nigel Farage stapt uit UKIP

Britse media schrijven over een vertrek van het partij-icoon. Farage, op dit moment lid van het Europarlement, was een van de politici die ijverden voor een referendum over brexit, waar uiteindelijk een kleine meerderheid voor stemde.

„Ik verlaat vandaag de UKIP”, zei Farage tegen de krant The Telegraph. „Er is een grote ruimte voor een brexitpartij in de Britse politiek, maar die zal niet door de UKIP worden opgevuld’.

Islam

Farage is het niet eens met de extremere koers die de partij in zijn ogen onder de huidige partijleider Gerard Batten is gaan varen. Hij noemt de UKIP nu een partij van straatactivisme die te veel gefixeerd is op de islam.

Farage is in het Europarlement mede-voorzitter van de eurosceptische fractie Europa van Vrijheid en Democratie.