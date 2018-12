’Voeten met sokken er nog aan’ gevonden in drooggevallen Waal

De politie heeft de botten bij de vinder opgehaald. Een woordvoerder spreekt tegen De Gelderlander van ’meerdere botten’, maar wil niet bevestigen welke lichaamsdelen het betreft en of er inderdaad sprake is van kledingstukken, zoals de wandelaar beweert. Momenteel liggen de botten in het centrum Forensische Opsporing in het Gelderse Elst. Daar wordt bekeken of ze daadwerkelijk van een mens afkomstig zijn.

Wie de vinder is, weet de regionale krant niet. Dorpsgenoot Joep Koene kwam de Weurtenaar dinsdagochtend tegen op het Waalstrand. Hij vertelde tegen Koene dat hij op maandag een deel van een bekken en twee voetdelen had gevonden. „Werkelijk op dat moment vond hij nog een heupbeen”, zegt Koene.

Drie agenten zochten dinsdagmiddag het strandje af naar meer resten, maar troffen verder niets aan. Wel gooiden zij meerdere paren schoenen in hun grote papieren zakken. De politie legt momenteel geen link met eventueel actuele vermissingen: „We hebben niet de verwachting dat het recente botten zijn.”