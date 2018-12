Politie: messentrekker stak in op drie vrouwen in omgeving Castricum

Het gaat om een hardloopster van 52 en een fietster van 18. De twee werden op donderdag 22 november aangereden op de Zanddijk tussen Limmen en Egmond-Binnen. Zij liepen daarbij verwondingen aan de arm en een klaplong op.

TV-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdag aandacht aan de zaak. Duidelijk werd dat de politie nog geen idee heeft wie het op de vrouwen had gemunt, maar er rekening mee houdt dat het iemand met psychische problemen is.

De vader van het andere 18-jarige slachtoffer, uit Limmen, vertelde in de uitzending dat zijn dochter wilde uitwijken toen ze de auto met een vaart op zich af zag rijden. De auto kwam echter precies haar kant op en reed haar aan.

Er zat volgens de vader iemand in die iets riep en haar vervolgens door het raam heen stak. Ze hield er onder meer een klaplong aan over. ,,Die eerste nacht is het wel even kritiek geweest'', vertelde haar vader. Daarna ging het snel beter met haar.

Volgens de politie bestaat het vermoeden dat de twee vrouwen gezien hun letsel en schade aan de kleding ook gestoken zijn. Getuigen worden verzocht zich te melden.

De hardloopster in Castricum verklaarde dat de auto wegreed in de richting van Heiloo. De fietsster gaf aan dat de automobilist in de richting van de Westerweg reed. Beide denken een hoge, grote auto te hebben gezien, maar verdere details zijn bij de politie nog niet bekend.