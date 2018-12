Dat meldt de NOS op gezag van haar familie. Wijnberg werd op 20-jarige leeftijd naar het nazivernietigingskamp gedeporteerd. Tijdens een opstand in het Poolse Sobibor wist ze in 1943 te ontsnappen. Dat deed ze samen met haar Poolse vriend Chaim Engel, met wie ze een relatie kreeg.

Engel kreeg in Nederland te horen dat hij als ongewenst vreemdeling moest worden uitgezet. Toen het stel daarop trouwde, moest ook Selma weg, omdat ze door haar huwelijk de Poolse nationaliteit had gekregen. Alleen omdat Polen niet meewerkte, konden ze in Zwolle blijven.

Verbitterd over de houding van Nederland vertrok het stel in 1951 naar Israël en later naar de VS. Daar overleed Wijnberg. Haar man stierf in 2003.