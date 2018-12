’CDA is doof voor eigen achterban’

De Tweede Kamer debatteert vandaag over het kabinetsplan om de rente op studieschuld te verhogen. Buma zegt dat zijn partij goed is voor de handtekening onder het regeerakkoord en dus met het plan instemt. Samen met de andere coalitiepartijen is er daarmee in principe een meerderheid sowieso voor.

Buma stemt vandaag in terwijl zijn eigen congres onlangs eiste dat hij moest proberen het voorstel te wijzigen. De CDA-leider geeft toe dat hij dit niet eens geprobeerd heeft in het coalitieoverleg. Dat zou naar zijn inschatting toch ’niet zinvol’ zijn.

’Onbestaanbaar’

De jongerenafdeling, het CDJA, kreeg het partijcongres onlangs zo ver om een vuist te maken tegen de hogere rente op studieleningen. Als de CDA-fractie de wens van het congres echt negeert vindt Lotte Schipper, voorzitter van de jongerenafdeling, dat ’onbegrijpelijk en onbestaanbaar’. „Ik kan het niet uitleggen dat we jongeren dwingen zich in de schulden te werken en deze achteraf ook nog gaan verhogen.”

De CDJA-voorzitter vindt het ’niet alleen een klap in het gezicht van de CDA-leden’ dat hun wens terzijde wordt geschoven, ze waarschuwt dat dit de partij kan achtervolgen bij de Provinciale Statenverkiezingen volgend jaar. Want net als voorafgaand aan het zetelverlies in 2010 wordt het verhaal van het CDA - dat zich in campagnetijd nog verzette tegen hoge studieschulden - zo ’onduidelijker’ en dreigt er gedoe in de achterban, stelt het CDJA. ’Die fout lijken we nu te herhalen’, zegt Schipper in een ongebruikelijk felle waarschuwing. Ze spreekt over een ’slecht vooruitzicht’ voor de komende stembusgang.

Noodrem

Buma heeft achter de schermen gesproken met het CDJA over de motie van het partijcongres, maar dat leverde niets op. In de partij valt te horen dat de top niks met de wens van de leden wil doen omdat het veel geld kost, mede omdat andere coalitiepartijen op hun beurt dan geld willen voor hún wensen. De partijtop denkt ook dat het CDA niet zo vaak drastisch kan bijsturen als er iets ongewensts gebeurt in het kabinet. Die noodrem zou men liever voor een andere keer willen bewaren.